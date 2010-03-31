Весняні канікули в Києві будуть з 5 до 11 квітня

Весняні канікули для школярів міста Києва розпочнуться 5 квітня і триватимуть до 11 квітня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Водночас в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста для школярів працюватимуть гуртки, спортивні секції, творчі об’єднання, бібліотеки, спортивні зали.

Позашкільні навчальні заклади організовують на канікулах районні, міські та всеукраїнські масові заходи для школярів: виставки образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народних ремесел та науково-технічної творчості, конкурси ерудитів, концерти, фестивалі, спортивні змагання, вікторини, творчі вечори, зустрічі, екологічні, природоохоронні акції.

Зокрема в Київському палаці дітей та юнацтва відбудеться Свято книги; інтернет-діалог «Екологія планети починається з мене»; інтелектуальна гра «Україна» тощо.

Протягом канікул відбуватимуться районні відбіркові конкурси міських фестивалів:

Також відбудуться звітні концерти дитячих художніх колективів навчальних закладів міста Києва на присвоєння, підтвердження почесних звань народний та зразковий художній колектив.

Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму проводитиме туристські походи, експедиції, екскурсії, навчально-тренувальні збори юних туристів-краєзнавців. Київський Палац дітей та юнацтва протягом канікул організовує весняні залікові виїзди гуртківців відділу туризму та краєзнавства. Географія подорожей юних киян охоплює всі регіони країни.

У столичних школах проводитиметься акція «Милосердя» (відвідування самотніх ветеранів, надання їм посильної допомоги, виготовлення листівок для привітання ветеранів зі святом).

Крім того, Головним управлінням освіти і науки спільно з Київським Палацом дітей та юнацтва готується Київський міський фестиваль патріотичної пісні «Для вас, ветерани!», присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, який відбудеться у травні.