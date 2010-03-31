Банани допомогли 74-річному чоловікові стати батьком

74-річний британець Гарі Беркс став найстарішим батьком королівства Велекобрітанії. Днями його 41-річна дружина подарувала йому сина Райна, пише "Газета по-українськи".

"Я найщасливіша людина на землі", - заявив Беркс. Як повідомляється, у пари, що проживає в місті Лаут (графство Лінкольншир), вже є 6-річний син Денієл.

Другу дитину в такому зрілому віці, за словами Беркса, вдалося зачати завдяки його персональній банановій дієті.

"Я кинув всі шкідливі звички ще у середині 80-х, коли розвалився мій перший брак. Я їм багато бананів і завжди їв, іноді по дві штуки в день", - сказав гордий батько.

gazeta.ua