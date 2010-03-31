Керівник МОЗ Болгарії покинув свій пост

Міністр охорони здоров`я Болгарії Божідар Нанєв покинув свій пост після звинувачень у зловживаннях при закупівлях ліків і вакцин проти грипу H1N1. Болгарська прокуратура пред`явила міністрові звинувачення в укладенні свідомо невигідних контрактів, що завдали бюджету країни збитку у розмірі 1,7 мільйонів доларів.

У повідомленні, розміщеному на офіційному сайті МОЗ, Нанєв заявляє, що визнав необхідним піти у відставку не дивлячись на те, що вважає висунуті проти нього звинувачення безпідставними. За словами міністра, підписані ним контракти дозволяли своєчасно забезпечити населення країни необхідними противірусними препаратами.

За версією прокуратури, Нанєв уклав два контракти на постачання ліків і вакцин проти грипу H1N1 з болгарським відділенням швейцарської компанії Roche, відхиливши пропозиції інших постачальників, що пропонували ті ж ліки за нижчими цінами. При цьому, як відзначає прокуратура, постачання в рамках контрактів почалися в січні поточного року, коли пік захворюваності новим грипом в Європі був вже пройдений.

medportal.ru