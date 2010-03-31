Вагітність - "ліки" від раку грудей

Дослідники з Бельгії і Італії стверджують, що вагітність при раку грудей не тільки безпечна для хворих, але і підвищує їх шанси на виживання. Фахівці проаналізували результати 14 досліджень, що проводилися в період з 1970 по 2009 рік, в яких брали участь 1 тис. 417 вагітних жінок, у яких був діагностований рак грудей, і 18 тис. 059 невагітних, але теж хворих цим захворюванням.

Як виявилося, ті, хто завагітніли після виявлення раку, вмирали на 42% рідше за тих, хто не зачав дитини. Дослідники вважають, що благотворну дію вагітності можна пояснити зміною гормонального рівня. Крім того, часткове пояснення дає імунологічна теорія. Річ у тому, що ембріональні антигени виражені в пухлинних клітинах матері; антитіла, що виробляються материнським організмом у відповідь на ці антигени, може діяти як щеплення від пухлини. За розвиток раку грудей часто відповідає алкоголь.

vz.ru