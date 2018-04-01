Короткозорі бояться майбутнього, а далекозорі - сьогодення

Хто б міг подумати, що проблеми із зором - емоційні - Якщо у когось страждає зір, то зазвичай це означає: ми відмовляємося що-небудь бачити або в нас самих, або в своєму житті. Коли я зустрічаю маленьких дітей в окулярах, я знаю: щось не в порядку у них удома. Вони у прямому розумінні відмовляються на щось дивитися. Якщо діти не в силах змінити ситуацію в сім`ї, то вони буквально розсіюють свій зір, з тим щоб очі втратили здатність бачити ясно. Такий несподіваний вислів належить відомому канадському дослідникові і психологові Ліз Бурбо - засновниці одного з найбільших центрів розвитку в Квебеці. Вона автор книг, виданих мільйонними тиражами на 9 мовах в 22 країнах світу, зокрема останнього бестселера «Твоє тіло каже: Люби себе! Найповніша книга з метафізики хвороб і недуг».

Медики визнають, що щонайменше 75 відсотків всіх хвороб пов`язані з емоційним станом людини. Чом би не припустити, що і в основі очних недуг лежить не тільки фізика, але і психіка. Адже неспроста кажуть, що очі - це дзеркало душі.

Про що ж, на думку Бурбо і інших фахівців, свідчать різні проблеми із зором?

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ Керівник Інституту самовідновлення людини НОРБЕКОВ:

- Часто люди не наважуються якось виправити ситуацію із зором тільки тому, що вони «так звикли». Наприклад, був такий випадок: жінка відмовлялася носити окуляри, щоб не вітатися на вулиці із знайомими. А деколи ми прикипаємо до окулярів, тому що звикли сприймати світ крізь призму окулярів - вони служать для нас свого роду психологічним захистом. Або пригадайте, скільки разів ви, зробивши якусь помилку, виправдовувалися тим, що погано бачите! Тому виправити дефект зору можна, тільки змінивши в корені свої життєві установки, в якомусь сенсі ставши іншою людиною. Подумайте про те, що вам дорожче - ваші проблеми або можливість бачити світ таким, яким він є.

ПИТАННЯ НА ЗАСИПКУ А якщо одне око далекозоре, а інше короткозоре, та ще й косять?

- Нічого надприродного, - вважає психолог Луїза ХЕЙ. - Це означає, що людину терзають відразу три сильні негативні емоції: страх, гнів і смуток. Їх зазвичай переживають найгостріше. Але в процесе придушення в першу чергу страждають очі.

КОРОТКОЗОРІСТЬ Людина добре бачить близькі предмети і погано - віддалені.

Що людина переживає?

Людина боїться майбутнього. Або постійно про нього думає. Багато підлітків, до речі, стають короткозорими в період статевого дозрівання - їх насторожує і лякає те, що вони бачать в світі дорослих. Короткозорістю часто страждають і ті, хто дуже зосереджений на самих собі, насилу сприймає чужі ідеї і думки. І головне - не відчуває себе в безпеці.

Порада

Треба пригадати, з чим був зв`язаний той ваш страх, коли ви вперше почали відчувати симптоми короткозорості. Постарайтеся усвідомити, що час від нього позбавлятися.

Перестаньте боятися нових ідей, інших думок. Вирішуйте проблеми у міру їх виникнення і сподівайтеся на краще. Зрозумійте: ваші страхи викликані не реальністю, а надмірною активністю уяви. І головне - потрібно вселяти собі думку, що вам ніщо не загрожує. Може, навіть стати трохи безтурботним. Періодично знімати напругу. Або постаратися не напружуватися.

КОСООКІСТЬ

Зорові осі очей не сходяться на даному предметі.

І вони - очі - функціонують незалежно один від одного.

Що людина переживає?

Людина підозріла. Рідко що-небудь схвалює. У неї, як правило, півкулі мозку проявляють активність не одночасно, як у всіх, а по черзі. Вона або відчуває, або раціонально аналізує. Тому дуже часто не сприймає те, що відбувається об`єктивно. Її кредо: небажання бачити, «що це там таке». Завжди діє наперекір.

Порада

Найчастіше косоокість розвивається в дитинстві або підлітковому віці. Там і слід шукати причину. У тому, що косить праве око, можливо, винне навчання - неуважність в школі і удома. Або помилки у взаєминах з однолітками - грубість, зарозумілість. Якщо косить ліве око, значить, є аналогічні складнощі у стосунках з батьками або іншими членами сім`ї.

Пригадайте своє дитинство, оцініть поведінку. Знайдіть помилки і спробуйте в думках їх виправити. І головне - станьте терпимішими до людей, які сьогодні знаходяться поряд.

АСТИГМАТИЗМ

Рогівка або кришталик нерівномірно заломлюють світло, що спотворює зображення

Що людина переживає?

Суперечності між внутрішнім і зовнішнім життям людини. Вони характерні для тих, хто все бачить по-своєму. Таким людям важко дивитися на речі об`єктивно. Вони важко сприймають зміни, ініціаторами яких не є. Часто ображаються. І головне - боятися побачити себе у дійсному світлі.

Порада

Можливо, в молодості ви вирішили, що не дозволите іншим людям робити на вас вплив і житимете своїм життям. Не виключено, що в той момент це рішення принесло якусь користь. Але час пройшов. І час рішення переглянути. І почати вірити іншим людям, інший раз прощаючи помилки. Самому при цьому слід перестати переживати комплекс неповноцінності.

ДАЛЕКОЗОРІСТЬ

Людина не може ясно бачити на близькій відстані

Що людина переживає?

Образно кажучи, людина боїться бачити, що твориться у неї під носом. Дуже довго думає, перш ніж зробити те, що необхідно зробити. Погано здатна уявити ситуацію в цілому, оскільки не упевнена в своїй здібності до синтезу.

Деякі люди стають далекозорими після 45 років, тому що їм важко бачити, як старіє улюблене тіло. Ще важче бачити ситуацію, яка складається у власній сім`ї або на роботі. У деяких ця недуга пов`язана з відчуттям себе не від світу цього.

Порада

Вчіться взаємодіяти з людьми і ситуаціями без страху втратити контроль за тим, що відбувається. Позбавтеся необгрунтованих страхів, які заважають вам жити повним життям і насолоджуватися новими враженнями. Не дивіться на життя лише з боку - беріть участь в ньому.

А людям у віці слід примиритися із старінням.

КАТАРАКТА

Кришталик втрачає прозорість. Прогресуюче погіршення зору. Аж до повного туману.

Що людина переживає?

Людина присутня при краху чого-небудь. Можливо, навіть справи, якій присвятила довгі роки. Підсвідомо з`являється думка: краще взагалі нічого не бачити, ніж бачити невдачу або кінець. Для неї майбутнє - в тумані.

Порада

Не треба пред`являти до інших такі ж підвищені вимоги, як до самого себе. Страх невдачі, крахи надій або провалу заважає вам побачити прекрасні сторони життя. Придивіться: можливо, не все так погано, як вам здавалося. Раптом набагато краще, ніж ви думали. Навчіться дивитися вперед з радістю.

ГЛАУКОМА

Усередині ока підвищується тиск. Очні нерви стискаються і поступово атрофуються.

Що людина переживає?

Люди насилу сприймають на емоційному рівні те, що бачать зараз, а особливо те, що бачили у минулому. Хвороба - результат емоційних страждань, які тривалий час були причиною недовір`я і стриманості. А стриманість, у свою чергу, викликала напругу, яка накопичувалася до тих пір, поки людина не досягла своєї емоційної межі. І головна проблема цих людей - наполегливе небажання пробачити когось. На них тиснуть застарілі невирішені проблеми.

Порада

Треба, образно кажучи, звільнитися від минулого. І кращий шлях до цього - прощення. Навчіться терпимо ставитися до недоліків, які ви бачите в близьких.

kp.ru