Чорна смородина полегшує симптоми астми

Полегшити дихання при деяких видах астми може екстракт з найулюбленішої дачниками ягоди - чорної смородини. Біологи виявили в ній речовину, що зменшує запалення легенів при алергічній астмі. Лабораторні експерименти показали, що виділений з чорної смородини епігалокатехин підсилює природні захисні механізми в легеневій тканині, пригнічуючи і зводячи до мінімуму запальні процеси. Це відомий антиоксидант.

Учені Новозеландського інституту рослин і харчових досліджень використовували клітини легеневої тканини для перевірки дії на імунну систему екстракту з чорної смородини. Коли легені піддаються дії алергенів, природною реакцією організму служить атака чужорідного тіла. Було доведено, що епігалокатехин з ягоди працює у поєднанні з іншими натуральними імунними реакціями, які відбуваються в один і той же час для зменшення запалення.

ami-tass.ru