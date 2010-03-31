Львівщина: лікаря-нарколога підозрюють у збуті наркотиків

На Львівщині затримали лікаря-нарколога Стрийської районної лікарні, який на робочому місці продавав наркологічні сертифікати та лікарські засоби, що містять психотропні наркотичні речовини.

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, співробітники УБНОН ГУ МВС України у Львівській області встановили, що лікар, працюючи у поліклінічному відділенні Стрийської районної лікарні, заробляв собі на життя незаконним збутом наркотичних лікарських препаратів, до того ж працював «у парі» із дружиною, яка була його лаборантом та «касиром» з продажу наркотичних препаратів.

Як розповів УНІАН начальник відділу УБНОН ГУ МВС України у Львівській області Дмитро РАЗУМОВСЬКИЙ, за видачу наркологічних сертифікатів лікар брав від 20 до 400 гривень. Крім цього нарколог незаконно продавав наркотичні лікарські препарати, які відпускаються за рецептом.

«Найцікавішим є те, що лікар у поліклінічному відділенні ставив наркозалежним системи для введення інфузійних розчинів, у яких містилися наркотичні та психотропні лікарські препарати. За такі процедури чоловік брав від 300 до 1300 гривень», - зазначив Д.РАЗУМОВСЬКИЙ.

Усі факти вимагання, одержання хабарів, а також внутрішньовенне крапельне введення ліків було зафіксовано на камеру відеоспостереження, що була встановлена у кабінеті лікаря. Під час обшуку оперативники також вилучили лікарські засоби, що містять психотропні наркотичні речовини - «Метадон», «Сибазон», «Морфін», «Трамадол», а також систему для введення інфузійних розчинів з психотропним препаратом «Сибазон».

«Жоден з цих лікарських засобів не був облікований, ані у журналах замісної терапії, ані в облікових журналах даного поліклінічного відділення», - додав Д.РАЗУМОВСЬКИЙ.

Проти лікаря-нарколога порушили кримінальну справу.