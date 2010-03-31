Pfizer знову судиться щодо Viagra

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. направила позов до окружного суду Норфолка (штат Вірджинія) проти ізраїльської Teva, яка планує вивести на ринок дженерикових аналог препарату для лікування еректильної дисфункції Viagra (sildenafil citrate) в 2012 р. У Pfizer вважають, що дії ізраїльської компанії порушать один з патентів на препарат.

Pfizer просить суд заблокувати випуск дженерика до 2019 р.

Представники компаній від коментарів відмовилися.

pharmvestnik.ru