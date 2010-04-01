Лужні батарейки небезпечні для дітей

Лужні батарейки все частіше стають причиною госпіталізації малюків у Мінський Дитячий хірургічний центр (Білорусь).

"Щотижня до нас надходить один-два пацієнти, які ковтнули акумулятор від телевізійного пульта або електронних іграшок", - розповів завідувач анестезіолого-реанімаційним відділенням Дитячого хірургічного центру 1-ї міської клінічної лікарні Мінська Володимир Волков.

В даний час в реанімаційному відділенні центру перебуває на лікуванні малюк з опіком стравоходу, якому два роки виповниться тільки в середині серпня. В його організмі лужна батарея пробула шість годин. Дитину спочатку лікували в лікарні Століна, далі перевели у клініку Бреста, і аж потім привезли до Мінська.

Втрачено дорогоцінний час, тим не менше, прогнози лікарів оптимістичні. Через значне ушкодження стравоходу, який фактично згорів, з часом малюкові потрібно буде робити пластичну операцію з відновлення цього органу.

news.open.by