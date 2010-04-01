У Кіровограді зібрали кошти для дитячої лікарні

Кіровоград. 31 березня. УНІАН. У Кіровограді відбувся другий благодійний аукціон картин, організатори якого зібрали 21,4 тис. грн. на придбання комплекту хірургічних інструментів для дитячої обласної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, всього для продажу було представлено 21 лот - картини професіоналів і початківців, які безоплатно передали свої твори для участі в благодійній акції.

За словами ведучої аукціону Вікторії ТАЛАШКЕВИЧ, зібрана сьогодні сума коштів менша, ніж торішня. Перший Великодній аукціон зібрав 27,7 тис. грн. на допомогу дитячому будинку «Наш дім». Проте організатори планують зробити акцію традиційною та всеукраїнською, залучати до її проведення художників з інших областей.

Аукціон проходив у закритому режимі в Кіровоградському обласному художньому музеї. Були запрошені близько півсотні представників середнього і великого бізнесу, а також меценати. На заході був помічений міський голова Кіровограда Володимир ПУЗАКОВ. Подивившись на картини, мер пішов ще до початку аукціону.