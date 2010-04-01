"Інститут стовбурових клітин людини" в 2009 втричі збільшив прибуток

Лідер сектору клітинних технологій у Росії оголосив про свої фінансові результати за 2009 р. За повідомленням прес-служби компанії, прибуток «ІСКЧ» до оподаткування зріс в 2009 р. в 3,4 рази до 29,1 млн руб. Виручка з надання послуги збору та зберігання стовбурових клітин пуповинної крові за 2009 р. склала 145,5 млн руб.: У першому півріччі - 53,5 млн руб., У третьому кварталі - 37,4 млн руб., У четвертому кварталі - 54 , 6 млн руб. При цьому, виручка «ІСКЧ» за весь 2008 р. дорівнювала 95,8 млн руб.

Як зазначив генеральний директор Інституту Артур Ісаєв, «Компанія в період кризи не тільки збільшила показники прибутку і виторгу, але і стала більш ефективною. Показники рентабельності виросли до 32,34%. Це стало можливим завдяки зростанню попиту на новий вид послуги, професіоналізму менеджменту та правильної стратегії розвитку. Після успішного виходу на IPO в 2009 р. компанія поставила перед собою ще більш амбітні цілі, які планує реалізовувати в 2010 і 2011 рр.. »

У 2009 р. ІСКЧ уклав договори і прийняв на зберігання 3015 зразків пуповинної крові, що містить стовбурові клітини людини, в той час як роком раніше цей показник склав 2332 зразка. Всього станом на початок поточного року на зберіганні в ІСКЧ знаходилося 8197 зразків пуповинної крові людини.

У минулому році значно розширилась регіональна мережа компанії. На кінець 2009 р. послуги Інституту були доступні жителям 102 міст Росії.

Крім того, за інформацією прес-служби компанії, ВАТ «ІСКЧ» передбачає направити близько $ 1,6 млн на експансію в нові регіони. $ 1,4 млн. буде вкладено в наукові дослідження та виробництво досвідчених і дрібносерійних зразків інноваційних продуктів з метою доведення їх до стадії комерціалізації. На 2011-12 р.р. заплановано будівництво лабораторії вартістю $ 4,5 млн для виробництва інноваційних препаратів.

pharmvestnik.ru