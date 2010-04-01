Трудоголізм - це психічна залежність

Трудоголізм може бути корисний для економіки країни, але шкідливий для здоров`я її жителів - фахівці Jaume I University /Іспанія/ називають цей стан психологічною проблемою, яка характеризується двома основними особливостями: перепрацюванням і нав`язливими думками про роботу. Маніакальна пристрасть до роботи зачіпає приблизно 12% іспанців, а 8% працездатного населення Іспанії працюють більшяк 12 годин в день. Трудоголізм, за словами психологів, - це психічна залежність, що безпосередньо зачіпає психо-соціальне благополуччя людини. Експерти вважають, що трудоголіками можна назвати тих, хто любить працювати наднормово і надмірно, щоб позбавитися тривоги і відчуття провини, які відвідують людину за відсутності роботи. Дослідники пропонують розглядати трудоголізм разом з іншими поведінковими чинниками, що впливають на психічне і фізичне самопочуття працівників.

Пристрасне захоплення роботою може швидко і непомітно перерости в трудоголізм, який у свою чергу приводить до надмірної втоми і перевтоми, порушеного режиму сну і підвищує ризик вживання небезпечних для здоров`я психотропних речовин, що підвищують енергію і розумову роботу, попереджають лікарі.

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