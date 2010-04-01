Словом можна убити...

Нейробіологи з Йенського університету імені Фрідріха Шиллера (Німеччина) показали, що слова, що однозначно асоціюються з болем, здатні підвищувати активність деяких ділянок мозку.

У проведених раніше дослідженнях була показана залежність між активністю мозку і пред`явленням певних зовнішніх стимулів, пов`язаних з болем, але результати цих робіт не дозволяли зробити однозначний висновок про те, що випробовувані реагували саме на зміст демонстрованих малюнків або сенс слів. Цілком можливо, ілюстрації або поняття просто викликали у людей негативні емоції, що не відносяться до відчуття болю як такого.

Як з`ясувалося, прикметники, що асоціюються з болем, викликали підвищення активності дорсолатеральної префронтальної ділянки кори (ділянки медіальної поверхні півкулі великого мозку). На приємні слова ділянки мозку, включені в систему обробки больових сигналів, реагували не так сильно.

"Одержані дані показують, що слів цілком достатньо для збудження структур головного мозку, зайнятих обробкою больових сигналів, - підводить підсумок учасник дослідження Томас Вайсс (Thomas Weiss). - Ймовірно, ми недооцінювали вплив словесних подразників".

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