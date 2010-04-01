Молоко – напій довгожителів

Учені розшукали людей, які в 1930-х роках брали участь в науковому дослідженні по вивченню дії молочних продуктів на організм. Тоді, 65 років тому, в цьому проекті брали участь близько 4400 дітей.

Учені виявили, що люди, які в дитинстві одержували багато молочних продуктів і кальцію, були захищені від інсульту і інших головних причин смертності.

Учені вивчили звички харчування в різних сім`ях і виявили, що багата кальцієм дієта і високе споживання молочних продуктів, зокрема - молока, знижує ризик смерті на 25%.

Отримання підвищеної денної дози кальцію - щонайменше 400 міліграм, які присутні в склянці молока, знижує ризик смерті від інсульту на 60%.

В даний час експерти рекомендують щодня вживати саме таку кількість кальцію.

Для цього більшості людей потрібно щодня три рази їсти молочні продукти, наприклад, 200г молока, баночку йогурту і шматочок сиру.

Споживання молочних продуктів покращує стан серцево-судинної системи за допомогою гормону - так званого інсуліноподібного чинника росту 1 (IGF-1), указують учені з Бристольского університету в Англії і Інституту медичних досліджень в австралійському штаті Квінсленд.

Але зв`язку між молочними продуктами і захворюванням на рак учені так і не з`ясували. У деяких дослідженнях простежувалося збільшення ризику виникнення раку, а в інших - зниження.

gigamir.net