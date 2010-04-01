Ціна життя - 40 000 гривень!

Маленькій Вікторії Михайлюк з Коломиї терміново потрібні 40 000 гривень! Вікторії Михайлюк – два з половиною роки. У дівчинки – ракова пухлина. Колись лікарі говорили, що жити їй залишилося два тижні. З того часу вже минуло 9 місяців. Віка живе і з усіх сил бореться зі страшною хворобою. Зараз вона лікується у Києві і їй необхідна операція і пересадка кісткового мозку. Вартість цього лікування – 40 000 гривень! Мама Вікторії – у декреті, тато – безробітний. Для цієї родини 40 000 гривень – гроші майже фантастичні! І щоб зібрати їх є всього тиждень! Допоможіть маленькій Вікторії перемогти хворобу!

Телефон мами, Марти (097) 626 95 57

Реквізити для надання допомоги

Для перерахування через Приватбанк

картка № 4627085824080648

Отримувач: Михайлюк Марта Ярославівна