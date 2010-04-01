У Києві 14-річний хлопець ножем убив 12-річну дівчинку

У Києві 14-річний підліток ножем вбив свою 12-річну знайому, нанісши їй 14 ударів у шию і живіт.

Як повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України у Києві Володимир ПОЛІЩУК, інформація про злочин надійшла до міліції вчора о 20.25. Тіло дівчинки було виявлено на 4-му поверсі в під’їзді одного з будинків на вул. Тираспільській Подільського району.

Негайно на місце події прибули співробітники міліції, зокрема, безпосередньо начальник столичного главку Олексій КРИКУН, працівники УБОЗ, служби у справах неповнолітніх, експерти, кінологи тощо.

За словами В.ПОЛІЩУКА вже сьогодні о 1-й год. ночі було затримано підозрюваного - 14-річного хлопця, який мешкав у сусідньому будинку з помешканням вбитої дівчини.

Попередньо він пояснив, що вбив свою знайому через нанесену йому образу, зокрема, через те, що вона вдарила його ногою в пах.

В оселі хлопця вилучено речові докази, зокрема, скривавлену куртку та кросівки. Знаряддя вбивства він викинув, його зараз шукають.

Як зазначив В.ПОЛІЩУК, хлопець з нормальної родини, у школі характеризувався позитивно.

Наразі стосовно нього порушено кримінальну справу за ч 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.