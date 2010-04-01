У Росії введено держрегулювання цін на життєво важливі ліки

Державне регулювання цін на препарати з переліку життєво необхідних і найважливіших лікарських засобів введено на території РФ з сьогоднішнього дня.

"Станом на 31 березня виробниками для реєстрації відпускних цін було заявлено 6 тис. 18 цін на ліки, з них зареєстровано 5 тис. 769, - повідомила раніше голова Мінздоровсоцрозвитку Тетяна Голікова. - Відмовлено в реєстрації за 638 цінами, з них за 558 подані повторні заяви ". Вона пояснила, що до переліку життєво необхідних і найважливіших лікарських засобів входять 500 міжнародних непатентованих назв, що становить дві тисячі торгових найменувань, або понад 5,5 тис лікарських форм / таблетки, мазі, ін`єкції і т.д. /.

Голікова підкреслила, що міністерство буде контролювати ціни на ліки, які не увійшли до даного переліку, щоб не допустити різкого стрибка цін і зниження їх доступності для покупців. "На жаль, окремі експерти ринку пророкують підвищення цін і дуже підігрівають ситуацію у другому сегменті лікарського ринку - щодо препаратів, які не входять до переліку життєво важливих", - констатувала Тетяна Голікова. "Я звертаюся до всіх учасників ринку, щоб такі експертні оцінки так і залишилися оцінками і не більше того", - сказала вона.

Голікова нагадала, що "на жаль, у нас немає федеральних органів, наділених повноваженнями щодо контролю за цінами та торговими надбавками, сьогодні за нами є тільки функція моніторингу". Глава відомства припустила, що такі повноваження могли б бути закріплені за Росздравнадзором / контроль за цінами / і Федеральною службою по тарифах / контроль за надбавками /.

ami-tass.ru