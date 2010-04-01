Гонорея вже не піддається лікуванню антибіотиками

До переліку, що не піддаються лікуванню антибіотиками, поряд з різновидами туберкульозу, золотистим стафілококом і пневмококами, найближчим часом увійде венеричне захворювання гонорея. Останнім часом в Азії почастішали випадки, коли збудник інфекції не піддається лікуванню традиційно застосовуваними для цього антибіотиками. З таким попередженням виступила Кетрін Айсон з британського державного агентства з охорони здоров`я.

"Це дуже "розумна "бактерія, - сказала медик, яка виступила у вівторок в Единбурзі на засіданні Товариства загальної мікробіології. - Якщо цією проблемою не займатися, існує реальна ймовірність того, що гонорея перетвориться на захворювання, важко піддається лікуванню".

За словами Айсон, випадки опору збудника хвороби антибіотиків відзначені в Азії, перш за все в Японії, Китаї, в тому числі Гонконзі, а також Австралії.

Зараз гонорею лікують антибіотиками цефіксімом або цефтріаксон. Після того, як інфекція стала чинити опір лікуванню, лікарі просто стали збільшувати дозу препарату. На думку Кетрін Айсон, такий підхід може сприяти "звиканню" бактерії до антибіотика. За її словами, щоб запобігти розвитку опірності мікроба до ліків, потрібно одночасно прописувати пацієнтам обидва антибіотика.

ami-tass.ru