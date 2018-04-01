Як тепер не боятися їздити в метро. Поради психіатра

Ранкові вибухи в Москві на станціях "Луб`янка" і "Парк Культури" шокували москвичів і гостей мегаполісу. Нам ще раз нагадали, що метро - зона підвищеного ризику ... Але куди подітися: багатьом сьогодні знову доведеться спуститися під землю. Альтернативи немає.

Як пояснив відомий психіатр Михайло Виноградов, якщо один раз дозволити страху заволодіти тобою, то позбутися фобій потім буде дуже складно. Тому дуже важливо придушити страх відразу.

Як же впоратися з емоціями?

Письменник-фантаст Сергій Лук`яненко: "У метро читайте мантру або молитву"

Автор "нічного", "денного" та інших дозорів - колишній практикуючий лікар-психіатр. З фобіями, в тому числі великих міст, знайомий не з чуток.

- Кожна людина сама вибирає те, що її може заспокоїти, захистити, - каже Сергій. - Я, наприклад, людина віруюча і не соромлюсь в хвилину страху молитися вголос або про себе.

Це не тільки звернення до Бога, але і спосіб зосередитися.

Хвиля страху в метро - якраз відповідний для молитви випадок. Якщо ж ви людина невіруюча, молитву можна і мантрою замінити. Наприклад, в одному з найбільших фантастичних романів "Дюна" згадується спеціальна психологічна формула, яка допомагає позбутися страху. Звучить вона приблизно так: "Я пропущу свій страх через себе. Я дозволю страху заповнити себе цілком. Потім я зроблю крок вбік, піду і страх залишиться там, де був раніше".

Такі психологічні формули дуже добре діють. Допомагають зосередитися і прочистити свідомість.

Як подолати страх різним типам людей

Можна дати декілька установок, які підходять всім, але конкретні кроки залежать від типу особистості людини, її природної реакції на стрес.

Всього, як відомо, існує 4 психотипу. Перевірте себе і виберіть поради, які допоможуть здолати стрес саме вам:

Меланхоліки. Переживають важкий стрес трагічно, переносять всі переживання на себе, відчувають себе маленькими, нещасними і незахищеними. Меланхоліки - найперші кандидати, коли природний страх може перерости у фобію.

Що робити? Вам не можна залишатися сам на сам зі своїм страхом - інакше він зжере вас. Потрібно завжди бути серед людей, розповідати про свої тривоги друзям, не боячись здатися нав`язливим. Не соромтеся шукати підтримки у того, хто сильніший за вас.

Холерики. Перша реакція на стрес - гнів, агресія. Ці темпераментні люди схильні до бурхливих проявів почуттів - можливі паніка, істерика. Холерики - сильні особистості, але щоб привести в порядок почуття і думки, їм потрібен час. Емоційні, надзбудливі холерики також схильні до того, що їхній страх переродиться у фобію.

Що робити? У вас всередині все кипить і горить. Потрібно "перепалити" в собі страх. Допоможе будь-яка активна діяльність, але без навантажень в емоційному плані. Допомагайте тим, хто слабший вас. Викличте на допомогу силу волі - вона у вас є. Ваше завдання - впоратися з хвилею бурхливих емоцій. А коли повернеться здатність мислити логічно, страх піде.

Флегматики. Не можна сказати, що флегматичні люди товстошкірі та емоційно глухі. Те, що відбувається навколо зачіпає їх до глибини душі, але гострої емоційної реакції не викликає.

Що робити? Безумовно, у флегматиків теж бувають проблеми із психікою, але розвиваються вони по інших механізмах, ніж у меланхоліків або холериків. До страхів і фобій, що зумовлені зовнішніми причинами, флегматики дуже стійкі.

Сангвініки. Відкриті, життєрадісні та сильні особистості. Мабуть, вони єдині з усіх типів можуть з самого початку контролювати емоції, не розгубитися у стресовій ситуації і зберегти здатність до логічного мислення.

Що робити? Якщо холерикам потрібно "перепалити" в собі страх, то сангвінікам потрібно його "передумати". Серед сангвініків найбільше людей - рятувальників по життю. Єдина порада: не піддаватися емоціям, а шукати логічне осмислення стресовій ситуації.

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