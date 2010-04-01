Британським фармкомпаніям вигідна реформа охорони здоров'я США

Двом британським фармацевтичним компаніям - GlaxoSmithKline та AstraZeneca, як і іншим учасникам фармринку прийняття закону про реформу охорони здоров`я в США вигідне, тому що медичну страховку додатково отримають 32 млн американців, які раніше не могли дозволити собі навіть первинну медичну допомогу.

Цей складний і суперечливий закон є найбільш значною подією в американській системі охорони здоров`я за останні десятиліття.

Хоча фармгалузь і понесе значні витрати в найближчій перспективі, їй вдалося пролобіювати проти включення до закону ряд положень, які в потенціалі могли б принести незрівнянно більші збитки. Крім того, важлива перемога фармпромисловості в тому, що в новому законі передбачено надання патентного захисту лікарських засобів біологічного походження строком на 12 років.

Асоціація фармацевтичних дослідників і виробників США (PhRMA), яка витратила в 2009 р. на лобіювання своїх інтересів 26,2 млн дол США, в цілому вітала новий закон про реформу охорони здоров`я.

Як вважає аналітик банку Citigoup Чарльз Бурейді, в результаті реформи до 2019 р. обсяг продажів ліків в США збільшиться на 4-6%.

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