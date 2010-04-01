На Донеччині виготовляли кондитерські вироби з ГМО

У Донецькій області податковою міліцією ліквідовано підпільний цех з виробництва кондитерських виробів, які виготовлялися із вмістом ГМО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України, місцевий підприємець організував підпільне виробництво кондитерських виробів під виглядом відомих українських торговельних марок, які в подальшому реалізовував у торговельних мережах на території Донецької та Луганської областей.

Продукти харчування виготовлялись виключно із замінників та генно-модифікованих матеріалів і не відповідали маркуванню.

У ході обшуку, проведеного у рамках порушеної кримінальної справи, було вилучено обладнання та продукти харчування вартістю понад 2 млн. грн.