Великодній стіл-2010 подорожчав на 20%

Цього року витрати українців до свята Великодня зростуть, як мінімум, на 20%, пише тижневик «Коментарі:».

За інформацією видання, середня ціна на найбільш затребуваний продукт – курячі яйця – щонайменше на 75% вища, ніж рік тому. Саме настільки зросла відпускна ціна на яйце із птахофабрики (великий гурт), досягши 8–8,05 грн. за десяток (без урахування вартості коробки). У роздробі ціни стартують від 9,6–9,7 грн./десяток. Хоча на деяких столичних ринках уже зараз нереально знайти яйця, дешевші ніж 11 грн./десяток. Водночас, за прогнозом генерального директора Союзу птахівників України Олександра БАКУМЕНКА, до середини травня ціни на яйця впадуть, приблизно, на третину від їхнього поточного рівня. Споживання яєць протягом того місяця, на який припадає Великдень, оцінюється в межах 15% від річного обороту — це приблизно 2 млрд. штук. Отже, при середній ціні 1 грн. за яйце виторг виробників від продажу курячих яєць повинен скласти близько 2 млрд. грн.

Паски в 2010 році, за оцінками пекарів, подорожчали в середньому на 13%, порівняно з квітнем 2009 р. Причина - у відчутному зростанні цін таких складових пасок як цукор, масло і яйця. Крім того, практично за останні три місяці на 8–10% збільшилися ціни на борошно: вищого ґатунку - до 2200 грн./т, першого - до 1920 грн./т.

Як пишуть «Коментарі:», промислові хлібозаводи, пекарні торговельних мереж і міні-пекарні приватних підприємців у 2010 році випечуть від 1,2 до 1,5 тис. тонн різноманітних пасок. В грошовому вираженні обсяги святкових продажів складуть приблизно 35–45 млн. грн.

Крім того, відзначає видання, традиційно напередодні Великодня на 10-20% піднімаються роздрібні ціни на м’ясо, хоча у сільгоспвиробників вони залишаються порівняно стабільними: свинина другої категорії (жива вага) — 15–15,5 грн./кг, яловичина (жива вага) — у середньому по Україні приблизно 13 грн./кг.

У цей період очікується і збільшення продажів овочів і фруктів (в межах 15–20%). Найвідчутніше збільшується споживання огірків і томатів, які до самого Великодня українці традиційно майже не купують. «Зараз томати й огірки на 30–40% дорожчі, ніж торік, переважно через те, що Великдень у 2009 році настав пізніше», - пояснив керівник «АПК-Інформ: овочі й фрукти» Андрій ЯРМАК. Існує й інша причина різкого зростання цін — передсвятковий період збігся з масовим виходом на ринок тепличної продукції (огірків і томатів) українського виробництва. За інформацією «АПК-Інформ: овочі й фрукти», тепличний огірок коштує 16–20 грн./кг (гурт), тепличний томат українського виробництва - близько 19–22 грн./кг (гурт), у той час як імпортну продукцію можна купити за 12–14 грн./кг (гурт). І хоча наявність імпортних овочів деякою мірою стримує ціни усередині країни, споживачі, за даними А.ЯРМАКА, віддають перевагу вітчизняній продукції. Після Великодня ціни на вітчизняні помідори-огірки можуть знизитися у середньому на 20–30%.