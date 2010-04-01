Епідситуація у підтоплених регіонах залишається стабільною

Епідеміологічна ситуація у підтоплених регіонах України залишається стабільною і контролюємою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив перший заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Геннадій РОЖКОВ.

«Епідеміологічна ситуація у підтоплених регіонах залишається стабільною і керованою. Спалахів інфекційних захворювань не спостерігається», - сказав він, додавши, що, зокрема, у Києві перевищення порогових концентрацій шкідливих речовин у взятих пробах води також не спостерігається.

За словами Г.РОЖКОВА, з метою попередження інфекційних захворювань серед населення внаслідок повені Державна санітарно-епідеміологічна служба надала вказівки місцевим органам влади, у яких прописані усі необхідні дії з попередження кишкових захворювань.

Крім того, у регіонах створено штаби СЕС з попередження захворюваності серед населення. До цих штабів увійшли фахові лікарі.

Щоденно проводиться перевірка об’єктів та підприємств водопостачання, виробників продуктів харчування, закладів громадського харчування, торгових підприємств, скотомогильників, місць розміщення харчових та побутових відходів.

Зокрема, як зазначив головний санітарний лікар, у 13 регіонах, які можуть найвірогідніше постраждати від повені, регулярно відбувається моніторинг стану якості води, і лише у 6% від загальної кількості взятих проб вода не відповідає стандартам якості.

Водночас Міністерство охорони здоров’я спільно з Інститутом гігієни розробили проект якості стандартів води, який зараз знаходиться на розгляді в органах виконавчої влади.

Відповідаючи на питання журналістів, зокрема, стосовно наявності реагентів для очищення води на підприємствах централізованого водопостачання, Г.РОЖОВ зауважив, що на сьогодні згідно з рішенням Кабінету міністрів є наказ і при МОЗ створено робочу групу, яка визначала потреби регіонів в антисептичних матеріалах. За словами головного санлікаря України, для закупівлі з бюджету виділено 8,5 млн. грн., і сьогодні має закінчитися відповідний тендер, після чого усі придбані антисептичні засоби централізовано будуть доставлені до регіонів.