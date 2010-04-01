У санепідслужбі України - серйозні кадрові ротації

В санітарно-епідеміологічній службі України відбудуться серйозні кадрові ротації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив перший заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Геннадій РОЖКОВ.

«Сьогодні проводиться реорганізація служби в цілому. Ми повністю переглядаємо кадрову політику. Я не виключаю можливості серйозних кадрових ротацій у СЕС. Зараз ми переглядаємо кваліфікаційні вимоги, щоб побудувати надійну вертикаль влади, яка відповідає за саме дороге – за безпеку здоров’я і життя людей», - сказав Г.РОЖКОВ.