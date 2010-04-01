Як попередити інфекційні хвороби під час повені

Міністерство охорони здоров’я розробило рекомендації для населення щодо профілактики інфекційних хвороб під час повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Геннадій РОЖКОВ.

Так, у презентованій на пам’ятці громадян закликають дотримуватись простих правил гігієни, зокрема, звертатися до органів місцевої влади з вимогою забезпечити питною водою та продуктами харчування гарантованої якості.

Як зазначається у рекомендаціях, озвучених Г.РОЖКОВИМ, за відсутності привізної питної води у жодному разі не слід використовувати воду для пиття з відкритих водойм і криниць, тому що внаслідок повені у ці джерела води могли потрапити із кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ збудники туберкульозу, лептоспірозу, черевного тифу, вірусних гепатитів тощо.

Якщо постачання якісної питної води неможливе, лікарі СЕС радять громадянам використовувати тільки добре прокип’ячену воду як для споживання, так і для господарських цілей.

При приготуванні їжі слід обов’язково застосувати термообробку продуктів, а овочі і фрукти ретельно мити кип’яченою водою та обдавати окропом.

Крім того, оскільки у теплий період року збільшується ризик швидкого псування продуктів, лікарі закликають вживати лише свіжеприготовлену їжу, а перед цим обов’язково мити руки з милом і протирати зволоженими серветками-дезінфікантами тощо.