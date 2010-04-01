Кримське озеро Донузлав забруднюють нафтопродукти
Із затонулого судна
Озеро Донузлав на заході Криму вже четвертий день забруднюється нафтопродуктами, що потрапляють із затонулого під час розбору на металобрухт судна.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора з наукової роботи Інституту біології південних морів національної Академії наук України Олександр БОЛТАЧОВ.
За його словами, «судно «Ізмаїл» списано й продано як металобрухт приватній фірмі. В ході розбирання біля причалу судно отримало пошкодження корпусу й у неділю затонуло. Л’яльні води (води з нафтопродуктами) не відкачали».
«У районі причалів ситуація складна. Те, що зараз відбувається, серйозно може ускладнити екологічну ситуацію Донузлава», - сказав кандидат біологічних наук.
Співробітники Інституту біології не виїжджали на місце події, оскільки організація не може собі цього дозволити через складну бюджетну ситуацію в країні, проте повідомили про подію колегам. «Я зв`язувався з органами рибоохорони, екології», - сказав О.БОЛТАЧОВ.
Разом із тим, у прес-службі кримського управління МНС заявили УНІАН, що інформація про інцидент до рятувальників не надходила.
Донузлав є найглибшим озером у Криму. Площа Донузлава - 48 квадратних кілометрів.