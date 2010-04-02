У Сімферополі стався вибух у житловому будинку

У Сімферополі в результаті вибуху у багатоквартирному будинку немолода жінка одержала опіки рук, її доправлено до лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інцидент стався сьогодні вдень.

За попередньою версією, причиною події міг стати вибух побутового газу.

На місце події виїжджали два пожежні підрозділи, співробітники міліції, міськгазу медики.

Причину вибуху з’ясовує слідство.