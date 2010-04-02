Дієта для красивого волосся

Перш за все, для здоров`я волосся необхідні білки (протеїни). Щоб структура волосся була міцною і сильною, потрібно обов`язково вживати в їжу рибу, птицю, молочні продукти, сою. Для здоров`я шкіри голови необхідний вітамін Е (міститься в оліях). Найбільш корисними є оливкова і льняна олії. Вживайте оливкову щодня, заправляючи нею салати, а льняну, по одній чайній ложці корисно вживати вранці натщесерце.

Більшість дієт заперечують вживання продуктів, що містять вуглеводи, проте, саме вони є одним із основних джерел енергії для життя волосся. Крім того, вуглеводи допомагають виводити з організму шлаки, що теж, в результаті, позитивно позначається на здоров`ї волосся.

Необхідно розуміти, що здоров`я волосся може постраждати, не тільки від браку вітамінів, але і від їхнього надлишку. Приміром, надлишок цукрів і вживання жирної їжі може привести до випадання волосся. Нестача заліза або мінералів - до сухості і стоншення. Нестача вітамінів в їжі призводить до ослаблення і втрати волосся. Джерелами найважливіших із них, вітамінів А, Е є яйця, молочні продукти (сир, молоко, сир), м`ясо, насіння, горіхи, фрукти, свіжі овочі, і масла зародків пшениці. Оживити ламкі і посічені волосся допоможуть продукти з великим вмістом йоду, цинку і кальцію.

Отже, пропонуємо вам дієту, яка допоможе вам одночасно скинути вагу і зробити ваші волосся сильними і красивими:

ранок: мюслі з йогуртом або молоком, свіжі фрукти.

обід: салат зі свіжих овочів і листової зелені, заправлений оливковою олією, приготована на пару риба.

полудень: може складатися з горіхів і насіння, рекомендується також пити чай з ложкою меду.

вечеря: салат зі свіжих овочів і листя з додаванням яєчного жовтка, можна з`їсти сир і випити чай з молоком.

перед сном: склянка кефіру.

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