Як подолати весняну втому

Знесилення, сонливість, апатія - все це медики називають весняною втомою. Однак не думайте, що ця "хвороба" вражає виключно наших сучасників. Ще за часів Гіппократа подібний стан був описаний і названий астенією.

- нею знайомі і ви, якщо:

- швидко стомлюєтесь;

- вам важко зосередитись;

- робота "валиться з рук";

- постійно хочете спати і не можете "відіспатися";

- вам сумно невідомо чому;

- дратуєтесь через яскраве світло, гучну музику і навіть телефонні дзвінки.

Що робити? На роботу ходити ж треба.

Тут допоможуть сушені ягоди чорної горобини. Суміш сухих ягід і плодів шипшини (усього порівну - разом 1 ст. ложка) залийте склянкою окропу у термосі, настоюйте 1 годину, додайте мед до смаку або варення. Пийте теплий настій по 1/2 склянки 4 рази на добу.

А ще щодня вживайте вітамін С, якого повно у квашеній капусті, яблуках, варенні із чорної смородини, журавлині. Саме вітамін С медики називають вітаміном бадьорості.

Природа подарувала нам і специфічні рослини, так звані адаптогени. Саме для того щоб ми згадали про них навесні і приготували тонізувальний збір. Трава звіробою, плоди глоду, листя кропиви, плоди шипшини, корінь родіоли рожевої (2:3:4:4). - 1 ст. ложка суміші на 1 склянку окропу, тримати 15 хв на водяній бані, охолодити, процідити, пити по 1/3 склянки 2-3 рази на добу впродовж 1-2 тижнів (через 2 тижні курс можна повторити).