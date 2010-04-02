Кава: більше шкоди чи користі?

Безумовно, кава є відмінним тонізуючим і стимулюючим засобом для всіх систем організму.

Чорна кава, що не містить добавок, здатна позитивно впливати на жирову клітковину. Якщо після чергового прийому їжі випити філіжанку кави з молоком, то вона змусить шлунок працювати швидше.

У разі, коли кількість споживаної кави не перевищує чотирьох чашок протягом усього дня, вона допоможе істотно скоротити ризик таких захворювань, як інсульт, цукровий діабет, старече слабоумство, хворобу Паркінсона.

Гіпотонікам кава допоможе підвищити тиск, зніме головний біль, позбавить організм зайвої рідини.

Також слід відзначити такі позитивні властивості кави, як судинорозширювальні, при цьому цей ароматний напій є ще й антиоксидантом.

Але слід враховувати, що при перевищенні норми - більше чотирьох чашок кави на день, зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Не слід зловживати, а бажано і повністю відмовитися від цього напою діабетикам, гіпертонікам і курцям.

Вміст кофеїну в напої сприяє зростанню вмісту в крові холестерину.

П`ять чашок кави містять кількість кофеїну еквівалентного шести баночкам - 0,33 л - кока-коли або десяти таблеткам цитрамону.

Не варто забувати і про те, що кава містить у собі багато корисних речовин, таких як сірка, фосфор, калій, кальцій, магній, хлор, азот, вітаміни групи В, а також органічні амінокислоти, необхідні нашому організму - хлорогенову, оцтову, кавову , лимонну та хінну.

www.gen.su