Жирний сніданок рятує від ...ожиріння
10:03, 02 квітня 2010Країна
0
Парадоксальний висновок
Щільний сніданок із страв з високим вмістом жиру (наприклад, яєчня з беконом) — найздоровіша уранішня їжа. До такого парадоксального висновку прийшла вчена з Університету Алабама (США).
За її словами, перша їжа, яку людина приймає після нічного сну, програмує метаболізм організму на весь день, що залишився. Таким чином, щільний сніданок є відмінним засобом для запобігання метаболічному синдрому, який характеризується ожирінням, інсуліновою стійкістю і іншими чинниками ризику захворювань серця, передає computerra.ru.
В ході роботи дослідники вивчили, як різні види їжі, що впливають на розвиток метаболічного синдрому, впливають на організм залежно від часу прийому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter