Жирний сніданок рятує від ...ожиріння

Щільний сніданок із страв з високим вмістом жиру (наприклад, яєчня з беконом) — найздоровіша уранішня їжа. До такого парадоксального висновку прийшла вчена з Університету Алабама (США).

За її словами, перша їжа, яку людина приймає після нічного сну, програмує метаболізм організму на весь день, що залишився. Таким чином, щільний сніданок є відмінним засобом для запобігання метаболічному синдрому, який характеризується ожирінням, інсуліновою стійкістю і іншими чинниками ризику захворювань серця, передає computerra.ru.

В ході роботи дослідники вивчили, як різні види їжі, що впливають на розвиток метаболічного синдрому, впливають на організм залежно від часу прийому.

newsland.ru