Народний засіб від втоми

Публікуємо деякі рекомендації народної медицини у боротьбі із «зловісною недугою» - синдромом хронічної втоми :

1. Ранок починайте із склянки свіжовичавленого гранатового соку і 15-хвилинної зарядки.

2. Також не перешкодить забезпечити організм вітамінами і бета-каратином, що збільшить захисні резерви організму. Для цього натщесерце корисно з`їсти ложку тертої моркви і ложку пророщеної пшениці із сметаною.

3. Вітамін С підвищує захисні сили організму, а фолієва кислота покращує пам`ять і концентрацію уваги, а також знижує стомлюваність – основні ознаки СХВ. Тому включите в свій щоденний раціон такі продукти, як риба, смородина, лимони, зелений горошок, буряк, яйця, капуста, квашені овочі.

4. Для виведення з організму шкідливих речовин і регуляції рівня холестерину корисно їсти салат з редьки 2-3 рази в тиждень.

5. Слід обмежити споживання сигарет, алкоголю і кави, оскільки вони посилюють втому і викликають інтоксикацію організму. Замініть ці «побутові стимулятори» соками і водою.

6. Не спіть довше 8-10 годин. Цього цілком достатньо, щоб організм відпочив. Більше часу проводьте на свіжому повітрі і прагніть не завантажувати мозок зайвою інформацією у вигляді телебачення і інтернету.

7. Навчіться розслаблятися. Якщо самостійно не виходить, запишіться на йогу або займіться ароматерапією. Для цього підійдуть олії меліси, лаванди, розмарину, сандалового дерева. Дозвольте собі маленькі радощі, частіше відпочивайте, хваліть себе і радуйте невеликими подарунками.

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