Шоколад знижує тиск

Восьмилітнє дослідження 19 тисяч осіб, проведене Німецьким інститутом харчування, показало, що у людей, які дозволяють собі з`їдати протягом тижня половину шоколадної плитки, нижчий кров`яний тиск, повідомляє ВВС.

Крім того, у них на 39% понижений ризик виникнення серцевих нападів і інсультів. Якщо ж їсти шоколад без міри, шкода здоров`ю гарантована, оскільки в цих ласощах немало калорій і насичених жирів.

За словами дослідників, шоколад здатний запобігати серцевим недугам, але тільки якщо він замінює собою іншу калорійну їжу (наприклад, закуски), що дозволяє утримувати стабільну масу тіла.

Благотворну дію шоколаду на кров`яний тиск і стан серця учені пояснюють впливом флавоноїдів, що містяться в какао. І чим більше в плитці какао, тим корисніший шоколад. Інакше кажучи, найефективніші темні ласощі.

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