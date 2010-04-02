Як впливає комп’ютер на гостроту зору у дитини

Працювати або грати за комп`ютером теж не рекомендується більше 30-40 хвилин на день. Це пов`язане не лише з опроміненням від монітора комп`ютера, а також із підвищеним психоемоційним і зоровим навантаженням. Тому дітям навіть з нормальною гостротою зору не варто дозволяти годинами просиджувати біля комп`ютера. До того ж, згодом це може перетворитись у стійку звичку, від якої дуже тяжко відмовитись.

Часті перегляд телепередач і гра за комп`ютером не завжди спричиняють зниження гостроти зору, але часто є причиною швидкої втомлюваності очей, почервоніння, появи неприємних відчуттів в оці. Часто діти після канікул, коли відсутнє навантаження на очі, скаржаться на зниження гостроти зору. Потім з`ясовується, що вони годинами сиділи за комп`ютером чи телевізором.

Для дітей старшого віку і дорослих, які тривалий час змушені працювати за комп`ютером, можна порекомендувати користуватись спеціальними комп`ютерними окулярами. Лінзи таких окулярів мають спеціальне напилення, світлофільтр, який певною мірою нейтралізує шкідливий вплив на очі опромінення від монітора комп`ютера. Сьогодні їх можна придбати в оптиці.

Лікарі рекомендують дивитись телевізор на відстані 4-5 метрів. Якщо площа кімнати не дає змоги дотримуватись таких вимог, то принаймні не менше, ніж за 3 метри.

Дітям до 3 років взагалі слід дивитися телевізор якомога менше. Це може бути один мультик на день протягом 10-15 хвилин. Дорослішим дітям, які мають нормальну гостроту зору, можна дозволити дивитись телевізор не більше 1,5-2 годин на день. Якщо дитина має певні проблеми із зором, потрібно уникати перегляду телепередач, зменшивши їх кількість до 2-3 на тиждень.