Розроблено "розумну" таблетку

"Розумну" таблетку, забезпечену мікрочіпом і крихітної антеною, розробили американські фармакологи, повідомила вчора канадська телекомпанія Сі-Бі-Сі. Коли таблетка потрапляє в організм, вона розчиняється і мікрочип через антену посилає сигнал або на мобільний телефон, або на комп`ютер лікуючого лікаря, повідомляючи про те, що пацієнт прийняв таблетку у визначений час. "Таким чином з`являється можливість контролювати, чи приймає пацієнт вчасно ліки", - відзначив один з розробників нововведення, ад`юнкт-професор комп`ютерного інжинірингу Університету Флориди Різван Башірулла.

Поки випробування "розумної" пігулки проходили тільки на анатомічних моделях. Зокрема, проводилася оцінка того, наскільки швидко таблетка розчиняється в організмі. З`ясувалося, що при розчиненні таблетка залишає в організмі незначний слід солей срібла - залишки найтоншого срібного покриття самої таблетки. Кількість срібла нижча тоъ, що потрапляє в організм разом зі склянкою випитої води. Перевірка "розумноъ" таблетки в клінічних умовах поки не проводилася.

ami-tass.ru