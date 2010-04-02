Лікарні Херсонщини експлуатують кисневі балони з грубими порушеннями

5 лікарень Херсонської області продовжують експлуатацію кисневих балонів з грубими порушеннями, всупереч вимогам управління Держгірпромнагляду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду за результатами контрольних перевірок лікувальних закладів Херсонщини, які використовують кисневі та інші балони з газом, виявлено, що Новотроїцька, Нововоронцовська, Високопільська, Скадовська центральні районні лікарні та станція швидкої допомоги у Херсоні продовжують порушувати вимоги з безпечної експлуатації кисневих балонів, незважаючи на заборони і приписи інспекторів, видані під час перевірок лікувально-профіліктичних закладів у січні.

У ході повторних перевірок додатково застосовано 4 заборони на виконання робіт та експлуатацію обладнання, вилучено з експлуатації 7 газових балонів. До адміністративної відповідальності притягнуто двох головних лікарів.

Теруправління звернулося до Держгірпромнагляду з пропозицією доручити Міністерству охорони здоров’я розробити галузеві правила з охорони праці для медичних закладів.

*** На Херсонщині 31 медичний заклад експлуатує кисневі та інші балони з газом, 9 закладів використовують кисневі станції. Під час перевірок, проведених управлінням Держгірпромнагляду у січні, було виявлено 165 порушень нормативно-правових актів з охорони праці. Заборонено роботу 17 одиниць обладнання, балонів, видів робіт. 13 балонів взагалі вилучено з приміщень лікувальних закладів. 8 працівників притягнуто до адмінвідповідальності, з них троє керівників.