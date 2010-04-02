Дітей з вадами серця в Україні оперуватимуть без розрізу груднини

Відтепер в Україні дітей з вадами серця зможуть оперувати без розрізу грудної клітини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’яґ.

За кошти, зібрані благодійниками у 2009 році, було закуплено 7 апаратів (оклюдерів), що дозволять провести операцію на серці у дитини без розрізу грудної клітини. Використання таких новітніх технологій допоможе скоротити час перебування дитини у реанімації. Проте для збільшення кількості операцій необхідно постійно закуповувати оклюдери для кожного пацієнта окремо. На сьогодні ендоваскулярних операцій чекають більше ніж 100 дітей.

У МОЗ зазначили, що для використання таких оклюдерів були відібрані діти-сироти і діти з неповних, малозабезпечених сімей, які роками чекали на цю операцію.

*** Щороку в Україні народжується близько 5 тисяч дітей з уродженими аномаліями серцево-судинної системи, 40 тисяч дітей стоять на обліку в дитячих лікарнях. Тисячі з них чекають на складні хірургічні операції. Кардіохірургічна операція – єдиний шлях врятувати дітей з вродженими вадами серця.