Москва: кількість загиблих збільшилася до 40 осіб
16:40, 02 квітня 2010Країна
0
Теракти у метро
Кількість загиблих у результаті терактів у московському метро збільшилася до 40 чоловік.
Як повідомили УНІАН у МНС Росії, сьогодні в одній з лікарень Москви помер від тяжких поранень 51-річний чоловік.
Водночас, як повідомляє Мінздоровсоцразвитку РФ, у лікувальних установах перебуває 84 постраждалих під час вибухів.
Як повідомляв УНІАН, вибухи на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії метро Москви сталися вранці 29 березня з інтервалом трохи більш ніж півгодини. За попередньою версією правоохоронних органів, вибухові пристрої було приведено в дію терористками-смертницями, які приїхали на автобусі з Північнокавказького регіону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter