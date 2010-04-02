Чернігівщина: пік повені прогнозують на кінець квітня

У Чернігівській області пік весняної повені припаде на кінець квітня - початок травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на черговому засіданні прес-клубу "Ділове слово" повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації В’ячеслав РИГА.

"І хоча точно прогнозувати, як поводитимуть себе річки в цей час, неможливо, надзвичайно великого розливу, який завдав би шкоди помешканням і господарству населення, цьогоріч не очікуємо", - заявив він.

В.РИГА запевнив, що рівень води у річках області перебуває під постійним контролем відповідних служб.

Крім того, голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО разом зі спеціалістами виїжджає на найбільш небезпечні місця можливого підтоплення, зустрічається з людьми, щоб вивчити загрози, які несе повінь, і вжити заходів для попередження надзвичайних ситуацій. В області також створено оперативний штаб на чолі із заступником голови ОДА Олександром ШАНОЙЛОМ.

До сіл, які часто потерпають від того, що вода заливає шляхи до райцентрів, завезено продукти та медикаменти, організовано роботу медичних та соціальних працівників, забезпечено сталий телефонний зв’язок та підвезення дітей до шкіл. На сходах селян, проведених за вказівкою голови облдержадміністрації, людям роз’яснено, як діяти у випадку надзвичайної ситуації.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій наголосив, що ситуація з водопіллям у Чернігівській області цілком контрольована, всіх можливих заходів для упередження надзвичайних ситуацій вжито. На випадок, якщо вони все ж таки виникнуть, створено обласний штаб угрупування зведених сил, який координуватиме дії підрозділів МНС, МВС, Збройних сил та інших структур, задіяних у ліквідації наслідків стихії.

За попередніми даними, впливу повені можуть зазнати 83 населених пункти Чернігівщини. На сьогодні порушено транспортне сполучення кількох населених пунктів з райцентрами у трьох районах області.