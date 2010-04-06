Київ може залишитися без води

ВАТ “Київводоканал” заявляє про загрозу припинення централізованого водопостачання міста через виконавче провадження за судовим позовом АК “Київенерго”.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВАТ “Київводоканал”.

“Внаслідок перманентного ігнорування профільними органами КМДА бюджетних зобов’язань перед ВАТ «АК «Київводоканал» підприємство, яке є єдиним виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у м. Києві, опинилося на межі фінансового колапсу та поставлено перед фактом арешту рахунків через виконавче провадження”, - говориться в повідомленні.

У Київводоканалі наголошують, що опинилися “вкотре за останні два роки у борговій кабалі» через тривалу роботу за заниженими тарифами на водопостачання й водовідведення, і в той же час відсутність компенсації підприємству різниці між собівартістю послуг і чинними тарифами. Так, заборгованість міського бюджету перед підприємством на 1 січня 2010 р. становить уже 571, 2 млн. грн.

В той же час, заборгованість ВАТ «АК «Київводоканал» за енергопостачання перед АЕК «Київенерго» встановлена у судовому порядку в розмірі 79,1 млн. грн. Рішенням Господарського суду м. Києва товариству була надана відстрочка виконання рішень суду. За умовами відстрочки ВАТ «АК «Київводоканал» має сплатити на рахунки АЕК «Київенерго» до 1 квітня ц.р. суму 60,6 млн. грн., до 1 травня 2010 р. – 19,1 млн. грн.

Водночас Київводоканал вважає за доречне закликати Київенерго врахувати реальну ситуацію з реструктуризацією боргів у комунальній сфері.

“ВАТ «АК «Київводоканал» буде в стані розпочати виплату боргових зобов’язань перед енергетиками тільки-но Київська державна адміністрація вдасться до реалізації багаторічних обіцянок компенсувати підприємству збитки, спричинені постачанням послуг за заниженими тарифами”, - наголошується в повідомленні підприємства.

Київводоканал при цьому зазначає, що в останній місяць виплати за борговими зобов’язаннями з Київенерго не припинялися, попри фінансову скруту та екстрені витрати на боротьбу з наслідками весняної повені. Так, у березні на рахунки енергетиків надійшли 3 млн. грн.

Проте, як говориться в повідомленні, поки Київводоканал самотужки боровся з проблемою екологічної катастрофи та ціною кредиту під власне майно купував реагенти для підтримання нормативної якості питної води у столиці, Київенерго готувало позови до суду і з 1 квітня буде в силі арештувати рахунки ВАТ «АК «Київводоканал».

Тим часом, до 5 травня ВАТ «АК «Київводоканал» повинен повністю розрахуватися за банківський кредит, взятий місяць тому під екстрене поповнення запасу реагентів та активованого вугілля, призначених для попередження впливу весняного паводка на якість питного водопостачання у м. Києві. Сума кредитних зобов’язань – 30 млн. грн. плюс 1,2 млн. за користування коштами (25% річних). І це боргове зобов’язання також є для ВАТ «АК «Київводоканал» вкрай важливим, адже під заставу закладено майно товариства.

ВАТ «АК «Київводоканал» наголошує, що майнові та боргові протиріччя між постачальниками води й тепла у столиці – це проблема не лише двох підприємств-монополістів: “Це проблема численних колізій у вітчизняному законодавстві та процедури тарифоутворення у столиці. Адже ВАТ «АК «Київводоканал» попри те, що працює за ринкових умов, керується регульованими КМДА тарифами. Отже, відповідальність за компенсацію по втратах повинна нести у першу чергу міськдержадміністрація”.

Натомість, як заявляють в Київводоканалі, чиновники КМДА вже вдруге проявляють бездіяльність – вперше: місяць тому, коли Києву загрожувала екологічна катастрофа, і Київводоканал змушений був рятувати питне водопостачання киян ціною взятих під заставу власного майна кредитів; і нині – коли сам Київводоканал опинився загнаним у кут через невиконання самим КМДА своїх бюджетних обов’язків перед підприємством.

“Наголошуємо, що за умов арешту рахунків ВАТ «АК «Київводоканал», як це мало місце роком раніше, підприємство не зможе купувати реагенти, коагулянти та флокулянти для очистки питної води, а отже вимушено буде припинити централізоване водопостачання міста, відповідно до вимог закону про «Питне водопостачання», - говориться в повідомленні підприємства.