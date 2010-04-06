У Сімферополі православні лікарі розвезли у притулки паски

Більш як шість тисяч пасок і таку саму кількість крашанок розвезли у лікарні, дитячі притулки, будинки для літніх людей Сімферополя активісти Товариства православних лікарів Криму імені святителя Луки.

Акцію милосердя проведено по благословенню митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

«Щороку до Воскресіння Христового у Свято-Троїцькому жіночому монастирі готують таку кількість пасок і крашанок, щоб їх вистачило усім пацієнтам лікарняних стаціонарів, вихованцям дитячих притулків і літнім людям у будинках для них Сімферополя», - йдеться у повідомленні.

Акція проходить за ініціативи ігумені Свято-Троїцького монастиря матушки ЄВСЕВІЇ.