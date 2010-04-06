Сало зумовлює залежність?
09:14, 06 квітня 2010Країна
0
Експерименти на щурах
Жирна їжа, така як сало, тістечка і інші подібні продукти, може викликати залежність, схожу з тією, що з`являється при регулярному вживанні кокаїну.
Подібно до того, як мозок функціонує при прийомі наркотиків, мозок піддослідних щурів «звик» до жирної їжі і перестав насичуватися звичайною її кількістю. Щоб одержати колишнє задоволення, тварини стали поїдати більше продуктів.
Примітно, що залежність від їжі у щурів була настільки сильною, що їм стало дуже важко відвернутися від їжі. Навіть удари струмом не примусили щурів перестати їсти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter