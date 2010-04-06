У Мексиці стався землетрус

На кордоні мексиканського штату Каліфорнія і США стався потужний землетрус силою 7,2 балу за шкалою Ріхтера, пише інтернет-портал Комерсант.RU.

У результаті стихійного лиха близько 100 людей одержали різні травми. За останніми даними, загинули дві людини. Також повідомляється, що зруйновано будівлі, порушено енергопостачання, на деяких автомагістралях утворилися тріщини, обірвані телефонні кабелі.

Епіцентр землетрусу розташовувався біля міста Мехікалі в північному штаті Мексики поблизу кордону з США на глибині близько 10 км.

Мексиканські ЗМІ повідомляють, що стихія зруйнувала низку будівель, залишила людей без електрики, обірвала телефонні кабелі. На багатьох автострадах з`явилися тріщини. Електрики і водопостачання немає в будівлі центральної лікарні міста Мехікалі. Звідти евакуйовано близько 300 пацієнтів.

За даними влади країни, за землетрусом сталося декілька повторних поштовхів, магнітудою 5,1, 4,5 і 4,3 балу. Вібрація відчувалася і на території США, зокрема в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, в січні цього року декілька потужних землетрусів на Гаїті забрали життя близько 200 тис. людей, більш 3 мільйони постраждали.