Використовувати презервативи шкідливо?

10:01, 06 квітня 2010
Країна
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Депресії і стреси

Шотландський фізіолог Стюарт Броуді представив громадськості скандальну статтю в Науковому журналі Archives of Sexual Behaviour.

Учений приводить аргументи на користь того, що  захищений секс шкодить  людині, приводячи до депресивних розладів і стресу, а статевий акт без презерватива навпаки сприяє як психологічному, так і фізичному здоров`ю людини.

До такого парадоксального висновку Броуді прийшов в результаті власних досліджень. Були проаналізовані дані про сексуальну поведінку 99 жінок і 111 чоловіків. Випробовуваних попросили заповнити опитувальники, питання яких стосувалися задоволенні від сексу і використання презервативів.

В результаті аналізу одержаних даних Броуді  прийшов до висновку, що застосування презерватива асоціюється у людей із стресом.

Шотландський учений вважає, що людина від природи налаштована на отримання задоволення від сексу без презерватива, оскільки саме така сексуальна поведінка сприяє еволюції.

likar.info

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