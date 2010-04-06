Використовувати презервативи шкідливо?

Шотландський фізіолог Стюарт Броуді представив громадськості скандальну статтю в Науковому журналі Archives of Sexual Behaviour.

Учений приводить аргументи на користь того, що захищений секс шкодить людині, приводячи до депресивних розладів і стресу, а статевий акт без презерватива навпаки сприяє як психологічному, так і фізичному здоров`ю людини.

До такого парадоксального висновку Броуді прийшов в результаті власних досліджень. Були проаналізовані дані про сексуальну поведінку 99 жінок і 111 чоловіків. Випробовуваних попросили заповнити опитувальники, питання яких стосувалися задоволенні від сексу і використання презервативів.

В результаті аналізу одержаних даних Броуді прийшов до висновку, що застосування презерватива асоціюється у людей із стресом.

Шотландський учений вважає, що людина від природи налаштована на отримання задоволення від сексу без презерватива, оскільки саме така сексуальна поведінка сприяє еволюції.

likar.info