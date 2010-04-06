Для «Дитячої лікарні майбутнього» знову збирають гроші

Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» розпочне другу кампанію зі збору коштів.

Про це йдеться у статті голови правління Міжнародного добродійного фонду «Україна 3000» Олександра МАКСИМЧУКА і голови правління Добродійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» Віри ПАВЛЮК для «Дзеркала тижня».

«Розуміючи, що в умовах кризи можливості держави можуть бути обмежені, Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» розпочне другу кампанію збирання коштів, зокрема, більш активно шукаючи ресурси за кордоном. Крім того, можна залучити інвесторів чи/та операторів, які управляли б лікарнею через створення державно-приватного партнерства, як це робиться у світі, або за процедурою концесії з чітко визначеними інтересами держави», - розповідають організатори.

Вони нагадують, що під час телемарафону «Дитяча лікарня майбутнього», який відбувся 17 грудня 2006 року, бути зібрано понад 262 млн. грн. добродійної допомоги.

«Кошти на лікарню надходили від фірм і компаній, робітничих колективів, простих громадян. Але левова частка із зазначених 262 мільйонів — майже 94% — була задекларована найбільшими благодійниками. Серед них — благодійні фонди, великі підприємства, банки і заможні люди. Трохи більше ніж 6% надійшло від інших юридичних та фізичних осіб, з них близько 3 млн. 600 тис. гривень — через СМС», - пишуть організатори проекту.

Проте не всі великі благодійники на даний момент зуміли надати проекту обіцяні кошти. Так, Сергій ТАРУТА (ІСД) задекларував переказати проекту 15 млн. доларів, проте виконати зобов’язання поки не зумів, Костянтин ЖЕВАГО із задекларованих 10,1 млн. гривень перерахував 6,775 млн., а Едуард ШИФРІН надав 3 млн. гривень з 5 млн. обіцяних.

Разом з тим, виконують свої зобов’язання фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», який фінансує проект на суму в 12,8 млн. дол. США, Джеймс ТЕМЕРТЕЙ (Northland Power Inc., який надав 1 млн. дол. США), Борис КОЛЕСНІКОВ (надав 1,5 млн. дол. США), Володимир КОСТЕРІН (АКБ «Трансбанк», надав 0,5 млн. грн.), Вадим НОВІНСЬКИЙ (ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», надав 4,0 млн. дол. США) та Віктор ПІНЧУК (фінансує проект на суму в 10 млн. дол. США).

Крім того, кажучи про причини затримки з будівництвом «Дитячої лікарні майбутнього», автори статті підкреслюють, що одержати дозволи для початку будівництва вдалося тільки за 3 роки - необхідно було одержати 211 дозволів, що зайняло 1374 дні.

«З весни 2006 року, коли було озвучено ідею будівництва ДББ, до теперішнього часу добродійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» одержав 211(!) дозволів, рішень, погоджень, протоколів, експертних висновків та інших документів, які дозволили техніці вийти на майданчик. Понад 200 різних людей поставили свої підписи під цими документами», - пишуть керівники проекту.

При тому вони підкреслюють, що процес отримання дозвільної документації все ще не завершено.

“Сьогодні ніхто не в змозі визначити вичерпний перелік та вибудувати логічний ланцюжок погоджувально-дозвільних процедур”, - відзначили співробітники.

У цілому проект будівництва лікарні зіткнувся з багатьма формальними перешкодами, відзначили організатори, підкресливши, що частина обов`язкової дозвільної документації має відверто абсурдний характер.