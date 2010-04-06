Підлітки "запрограмовані" на ризик

Пік прояву ризикованої поведінки настає в підлітковому віці, упевнені англійські учені Університетського коледжу Лондона. У експерименті учасникам у віці від 9 до 35 років пропонувалося вибрати між ризикованими і безпечними варіантами в азартній комп`ютерній грі, щоб набрати очки. Після кожної гри неврологи вимірювали емоційну реакцію учасників.

Виявилось, що саме підлітки частіше за інші вікові групи схилялися до надзвичайно ризикованих рішень, особливо у віці 14 років. Результати спостережень показали, що підлітки, добре зваживши всі плюси і мінуси рішення, на відміну від дітей, навмисно йшли на ризик, тому що одержували від такої ситуації більше задоволення, ніж учасники інших вікових груп, особливо якщо їм пощастило уникнути невдачі. Передбачається, що саме тому перехідний вік школярів - найпривабливіший період, щоб спробувати наркотики або сигарети, експериментувати з алкогольними напоями, водити машину на високій швидкості або зайнятися незахищеним сексом. Психологи вважають, що це багато в чому пов`язано з усвідомленою ризикованою поведінкою неповнолітніх.

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