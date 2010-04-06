Глава МНС проведе брифінг щодо заходів з протидії повені

Сьогодні відбудеться брифінг за участю міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА щодо гідрометеорологічної обстановки на річках та заходів з протидії загрозам і безпечного пропуску повені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, брифінг розпочнеться о 15.00 в міністерстві за адресою: вул.Гончара, 55-а.

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