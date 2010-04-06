Як вибрати губну помаду

Ретельно вивчайте склад: речовини, що входять в помаду, можуть проникнути через пори губ, потрапити в кров і тим самим вплинути на здоров`ї. Будь-яка якісна помада незмінно включає наступні компоненти: віск (наприклад, бджолиний), цетиловий спирт, вітаміни А, Е, В, олії, вазелін.

Не піддайтеся на прийоми виробників, що обіцяють, що саме ця помада захистить ваші губи від УФ-променів, і за рахунок цього підвищують її вартість: навіть найдешевший засіб для губ містить достатню кількість пігментів, що захищають шкіру від сонця.

Максимальний термін придатності будь-якої помади - 3 року за умови зберігання в холодильнику і використання пензлика для нанесення. У інших випадках він скорочується до 1 року, а при попаданні ультрафіолетових променів - до 3 місяців.

Уважно вивчіть зовнішній вигляд помади, перш ніж її купити, і по можливості скористайтеся пробником: це дозволить виявити істотні недоліки і визначити термін придатності косметичного засобу.

Товар неякісний, якщо:

після нанесення на губах з`являється відчуття стягнутості, сухості, тяжкості або лущення;

на поверхні помади видно крапельки або підтікання;

колір помади блідий, видно білясті скупчення;

запах помади неприємний або надмірно різкий;

при нанесенні помада «кришиться», лягає нерівно, з`являються грудочки;

губи набувають солоноватого або гіркуватого присмаку;

стрижень помади не тримається, розмокає, ламається.

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