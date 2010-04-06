Посилять кримінальну відповідальність за пізні аборти

Депутати у Росії запропонували посилити кримінальну відповідальність лікарів за проведення абортів на пізніх термінах вагітності і поза медустановами. Перший заступник керівника фракції "Єдина Росія" Тетяна Яковлєва заявила, що відповідний законопроект планується внести на розгляд Держдуми навесні 2010 року.

Згідно з документом, за проведення аборту на терміні вагітності більше 12 тижнів за відсутності медичних або соціальних показань акушер-гінеколог буде нести кримінальну відповідальність. Максимальне покарання за цей злочин складе вісім років позбавлення волі.

Законопроект також передбачає кримінальну відповідальність за проведення аборту поза медичними установами, крім тих випадків, коли є загроза здоров`ю вагітної. Окремим злочином пропонується вважати дії лікаря-нефахівця, який виконав переривання вагітності з метою отримання майнової вигоди, якщо його дії завдали тяжка шкода здоров`ю жінки або спричинили її смерть.

За словами Яковлєвої, чинним законодавством не передбачена пряма відповідальність акушерів-гінекологів за проведення кримінального аборту. "Наприклад, не підлягає кримінальній відповідальності лікар-фахівець, що робить аборт за відсутності соціальних показань при терміні вагітності 23 тижні", - пояснила вона.

Представник "Єдиної Росії" відзначила, що, згідно із законопроектом, схиляння до аборту з боку медпрацівників, у разі нанесення тяжкої шкоди здоров`ю або смерті вагітної, буде каратися позбавленням волі на строк до п`яти років. Крім того, пропонується ввести адміністративну відповідальність за приховування медустановою відомостей про незаконно проведений аборт. Таке правопорушення буде каратися штрафом для посадових осіб - від 3 до 5 тисяч рублів, для юридичних осіб - від 30 до 150 тисяч рублів.

У Росії на кожну тисячу жінок дітородного віку припадає в середньому 50 абортів на рік. Країна посідає перше в Європі місце за кількістю переривань вагітності. За даними Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку, в 2008 році в Росії було зареєстровано більше 1,2 мільйонів абортів.

medportal.ru