Дієта на основі зеленого чаю

12:05, 06 квітня 2010
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Втрата 4 кг на місяць

Включивши зелений чай в свій щоденний раціон, можна втратити до 4 кг на місяць.

Ми пропонуємо наступну програму:

Понеділок

-Сніданок: 1 чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 3 або 4 скибочки підсмаженого житнього хліба.

-Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом (бажано галетним).

-Обід: 1 чашка зеленого чаю, йогурт натуральний - 2 баночки; печиво з борошна грубого помелу - 4 шт.

-Полудень: свіжі фрукти - 200 гр.

-Вечеря: 1 порція курячої грудки, овочевий салат.

Вівторок

-Сніданок: 1 чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 3 або 4 скибочки підсмаженого житнього хліба.

-Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом.

-Обід: 1 чашка зеленого чаю, 40 г солоної в`яленої яловичини, салат або помідор, одне яблуко.

-Полудень: 200 г свіжих фруктів.

-Вечеря: тарілка супу, обсмажені цукіні.

Середа

-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 банки йогурту, 3 скибочки житнього хліба.

-Перекус в середині першої половини дня: чашка зеленого чаю з печивом.

-Обід: чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, фрукти.

-Полудень: 200 г. свіжих фруктів.

-Обід: Морський окунь 80 - 100 г, обсмажений на грилі, овочевий салат 120 г, свіжа морква або ціле яблуко.

Четвер

-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 банки нежирного натурального йогурту або склянка знежиреного молока, 4 печива.

-Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом.

-Обід: 1 чашка зеленого чаю, 80 г моцарели і помідорів, 1 склянка полуниці з лимоном та цукром.

-Полудень: 200 г свіжих фруктів.

- Вечеря: 120 г стейка на грилі, легкий салат.

П`ятниця

-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 4 печива.

-Перекус: чашка зеленого чаю з печивом.

-Обід: чашка зеленого чаю, 200 г тунця у власному соку, бобові паростки.

-Полудень: 200 г свіжих фруктів.

-Вечеря: Сир Фета, легкий овочевий салат.

Субота

-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 баночки натурального йогурту, тонкий житній хліб 3 скибочки.

-Перекус: чашка зеленого чаю з печивом з непросіяного борошна.

-Обід: рис з овочами, чашка зеленого чаю з печивом 4 шт.

-Полудень: 200 г свіжих фруктів.

-Вечеря: 1 шматок піци «Маргарита»; полуниця без цукру.

Неділя

-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 баночки нежирного натурального йогурту або склянка знежиреного молока, 3 скибочки хліба, 4 печива.

-Перекус: чашка зеленого чаю з печивом (2 шт.) з непросіяного борошна.

-Обід: чашка зеленого чаю, фруктовий салат без цукру.

-Полудень: 200 г свіжих фруктів.

-Вечеря: салат із зелені й бобові паростки, 2 відварених картоплі.

mydiet.com.ua

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