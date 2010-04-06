Дієта на основі зеленого чаю

Втрата 4 кг на місяць

Включивши зелений чай в свій щоденний раціон, можна втратити до 4 кг на місяць. Ми пропонуємо наступну програму: Понеділок -Сніданок: 1 чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 3 або 4 скибочки підсмаженого житнього хліба. -Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом (бажано галетним). -Обід: 1 чашка зеленого чаю, йогурт натуральний - 2 баночки; печиво з борошна грубого помелу - 4 шт. -Полудень: свіжі фрукти - 200 гр. -Вечеря: 1 порція курячої грудки, овочевий салат. Вівторок -Сніданок: 1 чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 3 або 4 скибочки підсмаженого житнього хліба. -Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом. -Обід: 1 чашка зеленого чаю, 40 г солоної в`яленої яловичини, салат або помідор, одне яблуко. -Полудень: 200 г свіжих фруктів. -Вечеря: тарілка супу, обсмажені цукіні. Середа -Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 банки йогурту, 3 скибочки житнього хліба. -Перекус в середині першої половини дня: чашка зеленого чаю з печивом. -Обід: чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, фрукти. -Полудень: 200 г. свіжих фруктів. -Обід: Морський окунь 80 - 100 г, обсмажений на грилі, овочевий салат 120 г, свіжа морква або ціле яблуко. Четвер -Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 банки нежирного натурального йогурту або склянка знежиреного молока, 4 печива. -Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом. -Обід: 1 чашка зеленого чаю, 80 г моцарели і помідорів, 1 склянка полуниці з лимоном та цукром. -Полудень: 200 г свіжих фруктів. - Вечеря: 120 г стейка на грилі, легкий салат. П`ятниця -Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 4 печива. -Перекус: чашка зеленого чаю з печивом. -Обід: чашка зеленого чаю, 200 г тунця у власному соку, бобові паростки. -Полудень: 200 г свіжих фруктів. -Вечеря: Сир Фета, легкий овочевий салат. Субота -Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 баночки натурального йогурту, тонкий житній хліб 3 скибочки. -Перекус: чашка зеленого чаю з печивом з непросіяного борошна. -Обід: рис з овочами, чашка зеленого чаю з печивом 4 шт. -Полудень: 200 г свіжих фруктів. -Вечеря: 1 шматок піци «Маргарита»; полуниця без цукру. Неділя -Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 баночки нежирного натурального йогурту або склянка знежиреного молока, 3 скибочки хліба, 4 печива. -Перекус: чашка зеленого чаю з печивом (2 шт.) з непросіяного борошна. -Обід: чашка зеленого чаю, фруктовий салат без цукру. -Полудень: 200 г свіжих фруктів. -Вечеря: салат із зелені й бобові паростки, 2 відварених картоплі. mydiet.com.ua

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