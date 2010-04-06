Дієта на основі зеленого чаю
Втрата 4 кг на місяць
Включивши зелений чай в свій щоденний раціон, можна втратити до 4 кг на місяць.
Ми пропонуємо наступну програму:
Понеділок
-Сніданок: 1 чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 3 або 4 скибочки підсмаженого житнього хліба.
-Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом (бажано галетним).
-Обід: 1 чашка зеленого чаю, йогурт натуральний - 2 баночки; печиво з борошна грубого помелу - 4 шт.
-Полудень: свіжі фрукти - 200 гр.
-Вечеря: 1 порція курячої грудки, овочевий салат.
Вівторок
-Сніданок: 1 чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 3 або 4 скибочки підсмаженого житнього хліба.
-Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом.
-Обід: 1 чашка зеленого чаю, 40 г солоної в`яленої яловичини, салат або помідор, одне яблуко.
-Полудень: 200 г свіжих фруктів.
-Вечеря: тарілка супу, обсмажені цукіні.
Середа
-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 банки йогурту, 3 скибочки житнього хліба.
-Перекус в середині першої половини дня: чашка зеленого чаю з печивом.
-Обід: чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, фрукти.
-Полудень: 200 г. свіжих фруктів.
-Обід: Морський окунь 80 - 100 г, обсмажений на грилі, овочевий салат 120 г, свіжа морква або ціле яблуко.
Четвер
-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 банки нежирного натурального йогурту або склянка знежиреного молока, 4 печива.
-Перекус в середині першої половини дня: 1 чашка зеленого чаю з печивом.
-Обід: 1 чашка зеленого чаю, 80 г моцарели і помідорів, 1 склянка полуниці з лимоном та цукром.
-Полудень: 200 г свіжих фруктів.
- Вечеря: 120 г стейка на грилі, легкий салат.
П`ятниця
-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 чашки йогурту, 4 печива.
-Перекус: чашка зеленого чаю з печивом.
-Обід: чашка зеленого чаю, 200 г тунця у власному соку, бобові паростки.
-Полудень: 200 г свіжих фруктів.
-Вечеря: Сир Фета, легкий овочевий салат.
Субота
-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 баночки натурального йогурту, тонкий житній хліб 3 скибочки.
-Перекус: чашка зеленого чаю з печивом з непросіяного борошна.
-Обід: рис з овочами, чашка зеленого чаю з печивом 4 шт.
-Полудень: 200 г свіжих фруктів.
-Вечеря: 1 шматок піци «Маргарита»; полуниця без цукру.
Неділя
-Сніданок: чашка зеленого чаю, 2 баночки нежирного натурального йогурту або склянка знежиреного молока, 3 скибочки хліба, 4 печива.
-Перекус: чашка зеленого чаю з печивом (2 шт.) з непросіяного борошна.
-Обід: чашка зеленого чаю, фруктовий салат без цукру.
-Полудень: 200 г свіжих фруктів.
-Вечеря: салат із зелені й бобові паростки, 2 відварених картоплі.